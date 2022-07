Seinäjoelle ja Vaasaan on saatu koronalääkettä, joka todistetusti auttaa niitä potilaita, joilla on kaikkein heikoimmat edellytykset taistella covidia vastaan. Tieto lääkkeen saapumisesta on pieni helpotus. Lääketiede ottaa covidin hoidossa askelia eteenpäin, lyhyitä, mutta oi...