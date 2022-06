Kymmenen kuukauden odotus

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään kymmenen kuukauden kuluttua. Ajan kuluminen on suhteellinen käsite, sillä pikkulapselle kymmenen kuukautta on synttärien välinen aika eli ikuisuus. Ikäihmiselle se on lähinnä vain vuodenaikojen vaihtumista jatkuvasti rivakampaan tahtiin.

Politiikassa voi kymmenen kuukauden aikana tapahtua ihan mitä vain, kuten on valitettavasti nähty. Tästä hetkestä kymmenen kuukautta taaksepäin maailma oli jo toipumassa koronapandemiasta ja taloudessa oli toiveikkuutta myös Suomessa.

Koronavelkaa oli tosin jouduttu ottamaan hirvittävät määrät, ja Suomessa kiisteltiin siitä, olisiko kymmenelle miljardille eurolle tähdellisempiäkin kohteita kuin uudet torjuntahävittäjät.

Konekaupat kuitenkin tehtiin. Venäläinen öljy ja maakaasu pitivät talouden rattaat pyörimässä koko Euroopassa.

Helmikuun 24. päivän aamuna 2022 maailma muuttui, kun Venäjä hyökkäsi täydellä voimallaan Ukrainaan. Se sai vastaansa sekä olemassaolostaan taistelevan yhtenäisen kansan että pian koko sivistyneen maailman.

Turvallisuusympäristön äkillinen muutos sai Suomen ja Ruotsin hakemaan nopealla aikataululla Naton jäsenyyttä.