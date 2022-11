Maataloustuottajan huoli on myös suomalaisen kuluttajan huoli

Kun ilmajokelainen sikatila maksoi vuosi sitten syyskuussa tuotantotiloistaan sähkölaskua 3 755 euroa, tuli tämän vuoden syyskuussa maksettavaksi 11 047 euron suuruinen lasku. Hinnan nousu on huikea, eikä se ole ainoa tilalle tuleva lasku, jossa viivan alla oleva summa on edellisvuotta huomattavasti korkeampi.

Maatalouden kustannukset ovat karanneet kohtuuttomuuksiin. Maataloustuottajien Keskusliiton (MTK) tuoreimman jäsenkyselyn mukaan joka kolmannella tilalla on vaikeuksia maksaa laskut ajoissa. Sähkön lisäksi tuottajien kukkaroa kuristavat polttoaineiden ja lannoitteiden hintojen jyrkkä nousu.

Syytä tuottavuuskriisille on haettu Ukrainan sodasta, mutta todellisuudessa hinnat nousivat ennätystasolle jo ennen Venäjän hyökkäystä ja sodan alkua. Sota kuitenkin pahensi tilojen ahdinkoa entisestään.

Suomen huoltovarmuusjärjestelmä on eurooppalaisessa mittakaavassa ainutlaatuinen. Vastaava malli on käytössä vain Sveitsissä, ja esimerkiksi Ruotsissa huoltovarmuutta on purettu pikku hiljaa koko 2000-luvun.

Elintarvikkeiden omavaraisuus on olennainen osa huoltovarmuutta. Toistaiseksi tilanne on vielä hallinnassa, sillä elintarvikkeiden omavaraisuusaste on pysynyt noin 80 prosentissa. Neljä viidestä kaupassa olevasta elintarvikkeesta on valmistettu Suomessa, mikä on määränä suuri.