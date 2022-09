Lännen Median teettämä tuore mittaus kertoo, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on edelleen uskomattoman suosittu. Sen tekemiseen on melko tai erittäin tyytyväisiä peräti 68 prosenttia vastanneista. Suosio on ollut tätäkin hitusen korkeampi maaliskuussa 2021. Sillo...