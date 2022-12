Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) jää isyysvapaalle vuoden alussa noin kahdeksi kuukaudeksi. Sosiaalisen median reaktio on ollut hymistelevä ja Kaikkosen ratkaisua valtaosaltaan kiittävä. Yleinen linja on ollut, että myös ministerin pestistä on oltava mahdollisuus ott...