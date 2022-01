Naiset olivat arvossaan Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa sunnuntaina. Koko maassa aluevaltuustoihin valituista edustajista 53 prosenttia on naisia ja 47 prosenttia miehiä Luonnollinen selitys tähän on se, että sosiaali- ja terveyspalvelut on ala, josta naisilla on paljon kokemu.