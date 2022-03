Sähkön hinta on noussut 30 prosenttia, polttoöljyn 40 prosenttia, dieselin 30 prosenttia ja bensan 25 prosenttia Kuluttajahinnat ovat pompanneet 4,5 prosenttia.Jos näin raju kaiken kallistuminen on vasta alkua, on edessä varsinainen kiirastuli Pian kyse on vain siitä, milloin s.