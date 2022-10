Suomalaiset ovat niin tottuneita hyvinvointivaltioonsa, etteivät edes huomaa pelätä sen olevan vakavassa vaarassa. Väestöpyramidi on kääntynyt asentoon, joka takaa sen, että yhteiset menot kasvavat yhteisiä tuloja nopeammin. On luultavaa, että kattavaa sosiaaliturvaa on pakko ...