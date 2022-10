Pääministeripuolue Sdp:n riveissä on alkanut näkyä levotonta liikehdintää. Puolueen kannatus on laskenut, eikä pääministeri Sanna Marinin tuki puolueen sisällä ole enää yhtä vankkumatonta kuin mitä se on tähän saakka ollut. Yleisradion lokakuussa tekemässä kyselyssä nimettömät...