Palkkapokerin voimalla kesän yli

Energia ja ruoka kallistuvat, korot nousevat ja inflaatio laukkaa. Työttömyys ja samanaikainen työvoimapula muodostavat erittäin vaikeasti avattavan talouden kasvun tulpan. Turvallisuuspoliittinen tilanne ja Nato-jäsenyyshaun tuoma uhka lisäävät hermopainetta markkinoilla. Hyvinvointi-Suomi alkaa olla koko lailla sekaisin.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super pitävät tiukasti kiinni alkuperäisistä palkkavaatimuksistaan. Ne ovat edellyttäneet sovun hintana hoitajille 3,6 prosentin vuosittaisia korotuksia viiden vuoden ajaksi yli yleisen linjan.

Liittojen johto on ilmoittanut toistuvasti, etteivät he peräänny palkkavaatimuksistaan yhtään. He ovat valmiita käymään neuvotteluja vain niin sanotuista tekstikysymyksistä, eivät rahasta.

Hoitajat hylkäsivät esityksen, jonka ministeriön asettama sovittelulautakunta oli sorvannut koko kunta-alalle. Muille työntekijäliitoille sopimus olisi kelvannut. Ne edustavat muun muassa opettajia, lääkäreitä ja varhaiskasvatuksen opettajia.

Sopimus olisi käynnistänyt yleisen linjan korotusten päälle viisivuotisen palkkaohjelman, jolla palkkoja olisi nostettu noin prosentti vuodessa.

Hoitajien kielteisen vastauksen jälkeen työnantajien KT jatkoi erillisiä neuvotteluja muiden kunta-alan liittojen kanssa. Yhteisrintaman säröily tarjosi siihen mahdollisuuden.

Tällä viikolla nämäkin neuvottelut katkesivat tuloksettomina. Syynä oli liittojen vaatima turvalauseke siltä varalta, että hoitajat pääsisivät myöhemmin paljonkin muita parempaan sopimukseen. Tähän optioviritelmään työnantaja ei ollut kuitenkaan valmis.