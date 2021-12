Rajoituksilla tasapainoilu edellyttää nyt alkuaikojen johtajuutta

Jotakin kritiikkiä maan hallituksen on kuunneltava molemmilla korvillaan.

Maanantaina matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö ilmoitti uudesta kantelustaan, joka koskee ruokaravintoloiden koronarajoituksia. Sen mielestä hallituksen päätöksen laillisuus on tutkittava, koska sillä on erittäin kielteiset vaikutukset yrittäjiin ja työntekijöihin.

Tiistaista lähtien ruokaravintolat voivat anniskella leviämisalueilla alkoholia kello 17:ään asti. Ne saavat olla auki kello 18:aan asti ja koronapassia käyttämällä iltakahdeksaan.

Etujärjestö kritisoi sitä, että rajoitukset näyttävät lähinnä suojelevan rokottamattomia. Mara nimittäin ehdotti ennen joulua, että ravintoloihin sisään pääsemiseen vaadittaisiin aina joko täyttä rokotussarjaa tai sairastettua koronatautia. Pelkillä koronatesteillä ei siis pääsisi enää sisään.

Ravintola-alaa on helppo sympatisoida. Rajoitustoimet hyväksyvienkin on vaikea ymmärtää logiikkaa, johon yksittäiset toimet perustuvat. Ovien sulkeminen kaikilta on toki reipasta palokuntatoimintaa, mutta joillekin ravintolayrityksille se voi olla lopullinen kuolinisku.

Siisti syöminen on eri riskiluokan toimintaa kuin viinan juominen baarissa seurannaisilmiöineen. Kulttuurin ja urheilun seuraaminen sisätiloissa isommallakin joukolla on sentään edelleen mahdollista, jos jokaiselle on varattuna oma tuoli.

Harakka tervatulla katolla, sellaiselta hallituksen toiminta nyt näyttää. Korona-ajan pitkityttyä on ruvettu kaipaamaan pandemian alkuaikojen juhlallista johtajuutta. Erilaisia selittäjiä on julkisuudessa jo aivan liikaa.