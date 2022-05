Fennovoiman ydinvoimahanke on pantu jäihin. Niin pitikin. Suomeen ei tarvita uutta venäläisten toimittamaa ydinvoimalaa. Kyse on nimenomaan venäläisestä voimalasta. Vaikka projekti ranskalaisten kanssa Olkiluodossa ei mennyt hyvin, Rosatom-riski ja mainehaitta on aivan toista ...