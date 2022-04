Sähköauto ei ole useimmille pelkkä valintakysymys

Kokonaan oma lukunsa on yleinen keskustelu ja ilmapiiri sähköautoilun ympärillä. Siitä tehdään näkökulmasta riippuen paljon muutakin kuin vain vaihtoehtoinen tapa liikkua.

Suomalaiset ajavat eurooppalaisessa vertailussa aivan liian vanhoilla autoilla, koska uudempien autojen hankinta on korkean autoveron takia vaikeaa. Ratkaisuna on kokeiltu moneen otteeseen romutuspalkkiota tietyn ikäisistä autoista.

Useimmilla kohderyhmään kuuluvilla ei ole senkään jälkeen varaa autoon, joka nuorentaisi maan autokantaa ja täyttäisi päästövaatimukset. Uuden sähkö- tai hybridiauton hankinta ei siis ole heille edelleenkään vaihtoehto vaan mahdottomuus.

Rakentavinta mahdollista autoilukeskustelua ei ole vanhoilla autoilla ajavien syyllistäminen siitä, etteivät he osallistu kansallisiin päästötalkoisiin. On luotava järjestelmä, jossa valinta on useimmille aidosti mahdollinen.