Seinäjoki on useana perättäisenä vuotena todettu maan yrittäjäystävällisimmäksi kaupungiksi. Titteli on komea ja tullut ansioista. Mutta kun mitataan Suomen kaupunkikeskustojen elinvoiman muutosta, Seinäjoki loistaa häntäpäässä. Sen ydinkeskusta on hiipumisnopeudessa maan kirk...