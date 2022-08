Suomalaisten pakkautuminen suuriin kaupunkeihin on monen vuoden jälkeen hidastunut. Syykin on selvillä ja se on korona, joka on aiheuttanut sen, että suurimpien kaupunkien vetovoima on heikentynyt. Näin toteaa konsulttitoimisto MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro (Ilkka-Pohjal...