Suomen kannalta ainoa epävarmuustekijä on Putinin epätoivon aste - hän on ahdistettu, menettämässä vallan ja hänellä on ydinase

Wagner-joukot antoivat periksi ja vetäytyivät, mikä ei enää pelasta presidentti Putinia. On vain ajan kysymys, kun hänen hallintonsa kaatuu.