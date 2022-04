Suomi valmistautuu tänä keväänä yhteen historiansa suurimmista päätöksistä Mieliala on vaihtunut nopeasti. Vain kaksi kuukautta sitten Suomen hakeutuminen puolustusliitto Naton jäseneksi oli pelkkänä ajatuksena kaukainen Kansan enemmistö on nyt hakemuksen kannalla, ja kaikki me.