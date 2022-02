Toivo vallankumouksesta elää, kun kansa saa sodista tarpeekseen

”Ei sotaa toivoa voi venäläiset milloinkaan”, lauloi Agit-Prop-kvartetti kylmän sodan vuosina runoilija Jevgeni Jevtušenkon sanoin. Mutta mitä muuta maa on viimeiset 40 vuotta tehnyt kuin sotinut eri puolilla maailmaa omia etujaan turvatakseen?

Edes Neuvostoliiton hajoaminen ei saanut sotaintoa laantumaan. Siitä saatiin vain vereksiä syitä nopeaan paluuseen etupiirijaon aikaan, mikä pitää naapurimaat edelleen varpaillaan. Samaa ahnetta jatkumoa on brutaali hyökkäys Ukrainan kimppuun.

Jos maineikkaan runoilijan sormet edes hipaisivat venäläisten valtimoa, sukupolvien ajan toistellun sotaisan uhriretoriikan sijasta voi mieliin hiipiä myös aitoa kaipuuta rauhaan.

Hiljaiset mielenosoitukset viestivät, että osa kansasta on saanut tarpeekseen ainaisesta sotajalalla olosta, kun elämisen perustarpeistakin on jatkuvasti pulaa. Jos johtajilla on tarjota kansalaisilleen loputtomasti vain verta, hikeä ja kyyneleitä, edessä voi olla umpikuja.