Köyhyysrajan alapuolella eli viime vuonna huolestuttavan suuri määrä, yli 630 000 suomalaista. Köyhyysrajalla yksin asuva on silloin, kun käteen jää verotuksen jälkeen 1185 euroa kuukaudessa Kansainvälisessä vertailussa Suomi on silti kaukana maista, joissa köyhyys on merkittävä .