Yksinkertaisen uskon puolesta

Kaikkea tätä tavallinen kirkon jäsen seuraa hämmennyksellä. Asiaan kiinnitti huomiota myös entinen piispa Eero Huovinen vielä virassa ollessaan. Hän kirjoitti kolumnin Helsingin Sanomiin vuonna 2010 otsikolla ”On aika puolustaa yksinkertaista uskoa”.

Se oli kannanotto uskonnonvapaudesta ja lasten uskonnollisesta kasvatuksesta käytyyn keskusteluun. Aihe on edelleen ajankohtainen.

Huovisen mielestä uskonnonvapauslakimme korostaa positiivista oikeutta. Se ei takaa kansalaiselle vain oikeutta olla uskonnoton vaan myös oikeuden harjoittaa uskontoa yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Kärjistyksiä ja vääriä tulkintoja on uskontokiistojen kummallakin äärilaidalla, mutta kirkolla ei ole tarvetta luokitella jäseniään.

”Julkisessa keskustelussa on nyt aika puolustaa arkaa ja yksinkertaista uskoa. Yliviritetyn hurskastelun tai tiedeuskovaisuuden vaatimuksiin ei pidä suostua. Riittää, että luotetaan Jumalan mahdollisuuksiin. Taivas on tarjona kaikille. Olisi väkivaltaa estää tämä mahdollisuus yhdeltäkin ihmiseltä, on sitten kyse lapsesta tai lapsenmielisestä.”