Jakso 8: Ilo ilman viinaa ei ole teeskentelyä – Darravapaa-yhteisön toimitusjohtaja kertoo, mitä hän pelkäsi eniten jättäessään alkoholin

Tämän Tekstaritohtorin kahdeksannen jakson aiheena on alkoholi. Tuota suomalaisille hyvin maistuvaa päihdyttävää juomaa nautitaan niin ilon hetkissä kuin surun kohdatessa, sekä rentoutumiseen että rohkaisuksi.

Itse asiassa alkoholi on kuulunut niin vahvasti osaksi aikuisten suomalaisten elämää, että siitä kieltäytymistä on pidetty lähes epäkohteliaana.

Tämän jakson tekstaripotilas on kuitenkin toista maata. Viestissä ylistetään raittiuden ihanuutta ja kaikkia siitä seuraavia hyötyjä. Se on suomalaisittain sen verran erikoista toimintaa, että tohtori katsoi parhaaksi tarkistaa potilaansa kunnon.

Konsultaatiopuhelu soitettiin tällä kertaa Darravapaa-yhteisön toiselle perustajajäsenelle ja toimitusjohtajalle Laura Wathénille. Hän itse on kumonnut alkoholia sisältävän drinkin kurkustaan alas viimeksi 10 vuotta sitten.

Wathénin johtama Darravapaa taas on muun muassa Vuoden raittiusteko -tunnustuksella palkittu yhteisö, jonka tarkoituksena on tarjota kokoontumispaikka alkoholittomille ja alkoholittomuudesta kiinnostuneille. Instagramissa Darravapaalla on yli 25 000 seuraajaa.

Tekstaritohtorille Laura Wathén kertoo omia havaintojaan elämästä ilman alkoholia ja sen, mihin tilanteisiin alkoholi hänen mielestään kannattaa säästää.

Jaksossa kuullaan myös, miten tekstaritohtorilta taipuu räp.