Podcast: Koskenkorvan jatko Superpesiksessä oli syksyllä katkolla – Töitä alettiin tehdä tosissaan, koska legendaarisen seurapomon perintöä ei haluttu heittää hukkaan

Koskenkorvan Urheilijat on viime vuosina juuttunut miesten superpesiksessä sarjataulukon tyvipäähän. Perinteikkäällä seuralla on kuitenkin runsaasti suunnitelmia, joiden avulla on tarkoitus nousta takaisin kärkikahinoihin.

Edesmenneen Antti Alhon merkitys oli keskeinen Koskenkorvan nousulle merkittäväksi pesäpalloseuraksi. Viime syksynä sarjapaikka säilyi vasta karsintojen jälkeen ja silloin koko toiminnan jatkuminen oli taloudellisesti tappiollisten vuosien jälkeen vaakalaudalla.

KoU:n superpesisjaoston puheenjohtaja Jani Karvonen paljastaa, että Alhon työtä ei haluttu heittää hukkaan, vaan toimintaa päätettiin jatkaa.