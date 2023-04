Karhu vieraili Lapualla – "Tottahan karhu käyttää mehiläispesiä hyväksi"

Lapuan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Kari Ylisaari on käynyt Ruhassa tapahtumapaikalla tutkimassa karhun jäljet.

– Karhun etutassun leveys on ollut noin 15 senttimetriä, mikä tarkoittaa sitä, että kyseessä on ollut aikuinen uroskarhu. Naaraalla etutassun leveys on kapeampi.

– Lisäksi mehiläispesien lähellä sijaitsevaan riistakameraan on tullut useita kuvia karhusta. Viikonlopun aikana kahtena yönä karhu oli hajottanut mehiläispesiä, Ylisaari lisää.

Ylisaaren mukaan karhun vierailemalla alueella sijaitsee vajaa kymmenen mehiläispesää.

Karhun jälkiä löytyi sekä mehiläispesien ympäristöstä että läheiseltä pellolta.

– Kyseinen alue on täysin karhulle luontaista liikkuma-aluetta. Lähimpään asutukseen on matkaa varmastikin kilometrin verran ja alueen ympärillä on isot, yhtenäiset metsäalueet.