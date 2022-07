Kyrkösjärvestä on löytynyt kuollut mies – Poliisi pyytää vihjeitä

Poliisin tiedotteen mukaan Kyrkösjärvestä löytynyt mies on noin 65–75-vuotias. Hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka ja noin 175–180 cm pitkä. Miehellä on vaaleat hiukset, korkea hiusraja ja kalju alue päälaelta takaraivolle päin. Hänellä ei ole tatuointeja eikä lävistyksiä.

Miehellä on ollut päällään tummansiniset urheilusortsit, joissa on tummanpunainen kuminauhakohta sekä kaksi tummanpunaista pystyraitaa vasemmassa lahkeessa. Vasemmassa lahkeessa on myös lohikäärmeenkirjailu punaisella langalla. Urheilusortsien merkki on JOY SPORT ja koko M.