Museoauto syttyi tuleen Laihialla: "Halusin kiittää sitä, joka löi minulle sammuttimen kouraan"

Sitten sivullinen toi Takkalalle kaupasta sammuttimen, jolla tämä sai auton sammutettua. Palokuntakin oli hälytetty, mutta heidän tehtäväkseen jäi lähinnä jälkien siivoaminen.

– He putsasivat turpeella parkkipaikkaa. En tiedä, kuka soitti paloauton.

Sen jälkeen auto hinattiin kotiin. Takkala sai suosituksen, että sammutusjauhe kannattaa pestä heti pois.

– Auto on ajokunnossa ensi kesänä. Korjaan sen itse ensi talven aikana. Pitää ruveta tutkimaan vaurioita, kun pahimmalta shokilta on selvitty. Se on varma, että ensi kesänä kun auto startataan, siellä on oma sammutin sisällä.

Takkala suosittelee etenkin vanhojen museoautojen omistajia pitämään sammutinta autoissa mukana.

– Halusin kiittää sitä, joka löi minulle sammuttimen kouraan. Olen nyt tavannut hänet silmästä silmään, Takkala kertoo.