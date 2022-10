Pahoinpitelijä juoksi pihojen poikki Palosaarella syyskuun lopulla: Näitkö tapauksen? Poliisi pyytää havaintoja

Vaasassa Palosaarella tapahtui torstaina 29. syyskuuta kello 12-12.20 pahoinpitely, jota edelsi törkeän varkauden yritys. Poliisi pyytää tapahtumasta sekä siihen liittyvästä tekijästä havaintoja.

– Epäilty tekijä on juossut asianomistajaa karkuun Salmikadulta Telakkakujan ja Wolffintien läpi Merimiehenkadulle. Merimiehenkadulta hän on palannut Wolffintielle, jossa on pahoinpidellyt asianomistajaa, Pohjanmaan poliisi tiedottaa.

Pahoinpitelyn jälkeen tekijä on poistunut Wolffintieltä pihojen poikki kohti Levoninkatua.

Epäillyllä oli päällä valkoinen takki.

– Pyydämme kaikkia niitä, jotka ovat nähneet tapahtuman, ilmoittamaan havaintonsa tapahtuneesta sekä siihen liittyvästä tekijästä poliisille, poliisi toivoo.

Havainnot voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi