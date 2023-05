Pastori palasi rikospaikalle – Nuoret poliisit haluavat kentälle, mutta rikostutkijana Ville Pitkänen tuntee ihmisten suurimmat salaisuudet

Pitkänen näkee, että poliisin työ näyttäytyy julkisuudessa usein negatiivisten asioiden kautta. Hänellä on itse työhön aivan toinen näkökulma.

– Poliisin työ on parasta. Rikostutkinta työnä on tosi upeaa. Se on palkitsevaa ja valtavan mielenkiintoista.

Juttupaine tosin on kova. Asioita on paljon ja niitä pitäisi saada edistettyä. Pitkäsen pöydällä on koko ajan 50–100 tutkittavaa juttua näpistyksistä henkirikoksiin.

Poliisin resurssien väheneminen näkyy niin kentällä kuin rikostutkijan työhuoneessakin: poliisin aika ei riitä kaikkeen sellaiseen, mihin joskus ennen vanhaan riitti.

– Se harmittaa, koska pienempi juttu saattaa olla ainoa kerta, kun ihminen kääntyy poliisin puoleen. Poliisi ei kuitenkaan ehdi jokaista pyörävarkautta selvittää. Se on resurssien puutteen kurja puoli.