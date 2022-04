Pohjanmaan poliisilla on taas ollut kiireinen viikonloppu Poliisilla riitti kiirettä varsinkin perjantain ja lauantain öinä. Lauantaiyönä Pohjanmaan poliisi hoiti yhteensä 175 hälytystehtävää – Viikonloppuna poliisi on hoitanut kaikkiaan 568 hälytystehtävää ja 37 henkilöä on ol.