Poliisi kaipaa edelleen vihjeitä Alavudella kadonneesta miehestä ja valkoisesta Volkswagenista

Poliisi pyytää edelleen yleisön havaintoja maanantaina Alavudella kadonneesta miehestä ja hänen autostaan valkoisesta Volkswagen Transporterista.

Auto on vuosimallia 1998, ja sen rekisteritunnus on MIK-622.

– Poliisi on suorittanut etsintöjä Kuusiokuntien alueella Etelä-Pohjanmaalla. Noin 65-vuotias mies katosi 2. tammikuuta Alavudelta, kun hän lähti puolen päivän aikaan ajamaan kohtia Soinia, Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessaan.

Kadonnut on noin 180 senttimetriä pitkä. Hänellä on lyhyt parta, silmälasit sekä ruskeat, hieman harmaantuneet hiukset. Hänellä on päällään siniset verkkarit, tummanvihreä maastokuvioinen takki, kumisaappaat ja punainen lippis.

– Koska mies on liikkeellä autolla, hän voi liikkua myös laajemmallakin alueella, poliisi muistuttaa.

Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisille numeroon 0295 440 513.