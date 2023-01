Pysäytetystä ajoneuvosta löytyi väärennettyjä Koskenkorva-viinapulloja, sisällön turvallisuudesta ei varmuutta

Väärennetyn pullon tunnistaa harmaasta korkista

Väärennetyt tuotteet jäljittelevät ulkonäöltään PET-muovisia 50 senttilitran Koskenkorva Viina -pulloja.

Poliisin tiedossa olevat, laittomaan levitykseen päätyneet väärennetyt pullot tunnistaa seuraavista asioista:

hopeanharmaa korkki

etiketissä ei ole panttimerkintöjä.

Aidot Koskenkorva- viinapullot tunnistaa muun muassa näistä yksityiskohdista:

PET-muovisessa pullossa on beigen värinen korkki

pullon pohjassa lukee "Altia"

Suomessa myytävissä Koskenkorva-tuotteissa on panttimerkinnät.

– Tuoteväärennöksissä on riskitekijöitä, koska tuotteen sisältö on suurella todennäköisyydellä jotain muuta kuin mitä etiketissä lukee. Tässäkään tapauksessa ei voida olla varmoja siitä, että väärennettyjen pullojen sisältö olisi turvallista juotavaksi. Alkoholin ostaminen pimeiltä markkinoilta on aina riski, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Rekola Keskusrikospoliisista.