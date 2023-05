"Tutkintaa on leimannut voimakas asenteellisuus" – Osin salainen tuomio antaa vain vihjeitä siitä, miksi syytön mies tuomittiin raiskauksesta

Jutussa tuomittu mies on useista aiemmista rikoksista tuomittu Rainer Koivisto. Koivisto katsoo, että hänen aiemmilla rikoksillaan oli vaikutusta siihen, miten poliisi aikanaan tapausta tutki. Koivistolla on nyt mahdollisuus saada asianomistajana korvauksia uuden jutun syytetyiltä. Hän voi myös hakea valtiolta korvauksia siitä, että on ollut tämän tapauksen takia syyttömänä vankilassa.