Väkivalta kiehtoo ja kiihottaa: Raa'at murhat paljastuivat ja samalla posti täyttyi rakkauskirjeistä

Väkivaltainen mies voi olla turva epävarmuudessa

Nais- ja miesvankien naisystävien on huomattu olevan usein piireistä, joissa heihin on kohdistunut väkivaltaista uhkaa. Taustalla saattaa myös olla väkivaltainen trauma.

– He haluavat itselleen turvaksi miehen, joka on tunnetusti vaarallinen tappaja. Se ei kuitenkaan ole kovin hyvä sijoitus: jos mies on väkivaltainen muualla, hän on sitä tavanomaista todennäköisemmin myös parisuhteessa, Lauerma toteaa.

Hänen mukaansa rikollisessa maailmassa elävä saattaa kokea suojautumisen tarvetta esimerkiksi huumevelkojen ja kostonkierteen tähden.

– Sen takia vaarallinen mies hankitaan. Kuvitellaan, että kyseessä on "kesytetty petoeläin".