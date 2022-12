Vaihto-oppilas kadonnut Kokkolassa – Poliisi pyytää vihjeitä

Ajung Bhalami on kadonnut perjantain ja lauantain välisenä yönä Kokkolassa, Pohjanmaan poliisi tiedottaa.

Kadonnut on 23-vuotias nepalilainen vaihto-opiskelija. Hänet on nähty viimeksi perjantain ja lauantain välisenä yönä puoli yhden ja yhden välillä Kansakoulunkadulla, kun hän on poistunut yksityisasunnosta kohti keskustaa, vahvistaa rikosylikomisario Sören Nyman Pohjanmaan poliisista.

Bhalami on 160-165 cm pitkä ja hänellä oli yllään oranssi takki. Kaikki tiedot tulee ilmoittaa sähköpostilla vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.