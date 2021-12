Seurakunnan kiinteistöstrategia muuttuu

Kirkon muutostyö tehtiin kirkon itsensä vuoksi, ei siksi, että kappeliseurakunnalla olisi tarve luopua joistakin tiloistaan. Seinäjoen seurakunnan on kuitenkin kokonaisuutena tehostettava kiinteistöjensä käyttöä. Syyt ovat taloudellisia, sanoo Timo Mäki.

– Tulevaan kiinteistöstrategiaan on kirjattu kohteita, joista meidän on luovuttava. Meillä on nyt neljä hehtaaria pinta-alaa rakennuksilla, joita on yli sata. Toimintaa on pakko kehittää, jotta kiinteistöjä saadaan monikäyttöisemmiksi ja tehokkaammiksi.

Peräseinäjoen kirkon muutostöiden kustannusarvio on alle 100 000 euroa. Työt tehdään joko ensi keväänä tai syksynä, sillä kesä halutaan rauhoittaa remonteilta. Muutostöissä tarvitaan kohteen luonteen takia myös perinnerakentamisen taitajaa.

Seurakunta on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Kaukolämmön piirissä ovat Peräseinäjoen kirkon ohella pääosin kaikki rakennukset paitsi Ylistaron kirkko sekä kappelit ja krematorio Törnävällä.

– Teimme Ylistaron kirkkoon lämmitystapaselvityksen, ja lopputulos oli se, että tällä hetkellä sinne sopii öljylämmitys. Kaukolämpöä ei ole saatavilla, eikä maalämpö tehonsa puolesta riitä, koska kirkko vaatii korkeamman lämpötilan kuin 60 astetta.