Suomen tuhmimmat paikkakunnat pantiin jonoon: Seinäjoen ja Vaasan sijaluku voi yllättää monet!

Pohjois-Euroopan suurimman seksileluihin erikoistuneen verkkokaupan uudet tilastot osoittavat, mistä Suomen kartalta löytyvät tuhmimmat ja kinkyimmät asukkaat.



Sinful-verkkokauppa on jälleen kerran luonut silmäyksen suomalaisten seksitapoihin.



Se selvitti vuoden tuhmimman paikkakunnan, tuhmimmat nimet ja muita hauskoja faktoja suomalaisten seksielämästä lähes miljoonan asiakastilauksen perusteella.



Seinäjoki on sijalla 7 tuhmimpien paikkakuntien listalla. Vaasa on sijalla 8. Seinäjoki on sijalla 8 kinkyimpien paikkakuntien listalla. Vaasa on sijalla 10. Ähtäri yltää kinky-rankingissa sijalle 15.

Seksihulluimmat suomalaiset löytyvät Joensuusta. Tilastot nimittäin paljastavat, että Joensuussa on ostettu niin paljon seksileluja asukasta kohden, että se on ansainnut tittelin "Vuoden tuhmin paikkakunta".

Hopealle ponnistaa Rovaniemi ja pronssille Kaustinen. 20 parhaan joukkoon yltää Pohjanmaalta myös Laihia, joka on 19.



Tuhmimpien paikkakuntien listan häntäpäässä roikkuu Pyhäjärvi. Noin 5100 asukkaan paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa on ostettu kaikkein vähiten seksileluja muuhun maahan verrattuna. Alajärvi on tässä kilttien kaupunkien kunnioitettavassa listassa paras pohjalaispaikkakunta sijalla 19:s.



Jenni ja Ville ovat suomalaisista elelleet tuhmimmin. Tämän nimiset henkilöt ovat ostaneet eniten seksileluja kuluneen vuoden aikana.