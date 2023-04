ABB kohensi tulostaan roimasti

STT

Suomessa noin 5 000 ihmistä työllistävä sveitsiläis-ruotsalainen teknologiayritys ABB paransi alkuvuonna sekä tulostaan että liikevaihtoaan.

Yhtiön operatiivinen liiketulos kasvoi vuoden takaisesta 28 prosenttia 1,28 miljardiin dollariin ja liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 7,86 miljardiin dollariin.

Myös tilausten arvo kasvoi, vaikka viime vuoden vertailuluvutkin olivat kovia. Ensimmäisen neljänneksen tulos oli sen verran vahva, että ABB muutti ohjeistustaan loppuvuodelle ja odottaa nyt aiempaa nopeampaa kasvua.

ABB kertoi myös vetävänsä osakkeensa pois New Yorkin pörssistä, jossa se on ollut listattuna vuodesta 2001. Yhtiön mukaan pääsy kansainvälisille pääomamarkkinoille on sittemmin helpottunut niin paljon, ettei ABB koe tarvetta olla listattuna kolmessa eri pörssissä. Yhtiön osake noteerataan myös Tukholman ja Sveitsin pörsseissä.

ABB on yksi Suomen suurimmista teollisista työllistäjistä. Sen tehdaskeskittymät Suomessa sijaitsevat Helsingissä, Vaasassa, Porvoossa ja Haminassa.