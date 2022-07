Vaasan kaupunki on noussut Suomen Vuokranantajien kaupunkivertailussa tänä vuonna kuusi sijaa ylemmäs edellisvuoteen verrattuna. Vaasan sijoitus on paras pohjalaismaakuntien keskuskaupunkien joukossa. Vertailussa on mukana 27 kaupunkia, ja Vaasa on sijalla 19.

