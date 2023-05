Aktia: Suomalaiset lyhentävät asuntolainojaan nyt poikkeuksellisen nopeasti

Seuraus on, että kotitalouksien velkaantumisaste laskee tänä vuonna, ennakoi Aktian pääekonomisti Lasse Corin. Nykyisin velkaantumisaste on Suomessa 134 prosenttia. Suurempiin lainoihin ja pidempiin laina-aikoihin tottuneissa naapurimaissa luvut ovat toista luokkaa. Ruotsissa velkaantuneisuusaste on 192 prosenttia ja Tanskassa lähes 200 prosenttia.