Alkavalla viikolla luvassa koronnostoja sekä Fediltä että EKP:ltä

Euroopan keskuspankki EKP:n korkopäätös on vuorossa torstaina. Myös EKP:ltä on odotettu 0,25 prosenttiyksikön korotusta, mutta myös 0,5 on nähty mahdollisena. EKP aloitti koronnostojensa sarjan viime heinäkuussa ja on hilannut korkojaan ylöspäin jo 3,5 prosenttiyksikön verran. Kolme keskeistä ohjauskorkoa on nyt 3–3,75 prosentin välillä, korkeimmillaan sitten vuoden 2008.