Applen 24 miljardin tulos ylitti ennakko-odotukset laskusta huolimatta

Applen iPhone-puhelimien myynti kasvoi alkuvuoden aikana 2 prosenttia 51,3 miljardiin dollariin 50,6 miljardista. Analyytikkojen mukaan kasvun taustalla on Kiinan tiukkojen koronavirusrajoitusten purkaminen. Vaikka Apple on puhunut paljon laajentumisestaan Intiaan, Kiina on sille yhä merkittävä puhelimien toimittaja ja markkina-alue.