Asuntoaloitukset supistuvat lähes kolmanneksella tänä vuonna, ennakoi Rakennusteollisuus RT

Asuntoaloitusten voimakas lasku on vetänyt rakentamista suhdannekuoppaan, kertoo Rakennusteollisuus RT suhdannekatsauksessaan. Asuntoaloitukset supistuvat tänä vuonna lähes kolmanneksella noin 27 000 asuntoon. Taustalla on korkojen ja elinkustannusten voimakas nousu sekä asuntojen kasvava tarjonta. Sekä kuluttajat että sijoittajat ovat nyt odottavalla kannalla, ja valtion tukema Ara-asuntotuotanto on romahtanut.