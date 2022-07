Asuntojen hinnat rojahtivat Ruotsissa laskuun

Asuntolainoittaja SBAB:n asumisekonomi Claudia Wörmann huomauttaa, että taustalla on osin kausivaihtelu, koska kesäkuu on perinteisesti heikko kuukausi asuntomarkkinoilla. Laskun merkitystä ei siksi pidä liioitella. Kausivaihtelut huomioon ottaen koko maan hintojen lasku on 2,2 prosenttia.