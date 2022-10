Asuntokauppa hidastui syyskuussa, Suomen Kiinteistönvälittäjät ennakoi markkinoille vilkkaampaa vaihetta – "Tarve vaihtaa asuntoja ei ole muuttunut"

Tulevan talven energiakustannukset ovat puhuttaneet paljon etenkin sähkölämmitteisten pientalojen kohdalla. SKVL:n mukaan tulevan talven lämmityksestä on tullut liian suuri puheenaihe suhteessa siihen, että asunto on pitkän ajan investointi ja että lämmityksen osuus on vain puolet sähkölaskusta.