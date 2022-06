Aurinkosähkön pientuotanto kovassa kasvussa – kapasiteetti lähes tuplaantunut kahdessa vuodessa

Aurinkosähkön pientuotanto on kasvanut nopeasti ja kapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, kertoo Energiavirasto. Vuodenvaihteessa sähköverkkoon oli liitetty noin 395 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia. Arvio on, että kapasiteetti kasvoi vuodessa yli 100 megawattia.