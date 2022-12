Danske Bank ennustaa lievää taantumaa Suomeen ensi vuonna: "Kuluttajien käytös määrittää suhdannekehitystä"

– Osa kuluttajista on tänä talvena todella tiukoilla, mutta laajalla joukolla suomalaisia on myös hyvät mahdollisuudet kuluttaa. Monilla on yhä korona-aikana kertyneitä säästöjä auttamassa paisuneiden laskujen kanssa. Yksi kansantalouden kannalta kiinnostava kysymys on, meneekö eläkeläisten indeksikorotus kulutukseen vai sukanvarteen. Jos merkittävä osa summasta menisi esimerkiksi palveluiden kulutukseen, olisi sillä huomattava merkitys taloudelle ja työllisyydelle, Kuoppamäki jatkaa.