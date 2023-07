Danske: Yhä useampi keskituloinen on huolissaan rahojensa riittämisestä

Yhä useampi keskituloinen suomalainen on huolissaan sitä, saako hän rahansa riittämään kaikkeen tarvittavaan, kertoo Danske Bank. Dansken mukaan osuus on noussut 51 prosenttiin, kun se vuosi sitten oli 46 ja kaksi vuotta sitten 36 prosenttia. Näin moni kertoi, että on ainakin kerran kuukaudessa huolissaan rahasta.