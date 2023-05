Eläkevarojen määrä kääntyi kasvuun alkuvuonna

Työeläkevarojen ja sijoitustoiminnan merkitys eläkkeiden rahoituksessa on kasvamaan päin. Telan mukaan nyt noin viidesosa yksityisalojen eläkkeistä rahoitetaan varoista ja niiden tuotoista. Osuus on kasvanut ja kasvaa edelleen tulevina vuosikymmeninä. Taustalla on väestön ikääntyminen.