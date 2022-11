Elämme sosiaalisen median taitekohtaa, arvioi tutkija – "Uusia alustoja ja uusia yhteisöjä syntyy, mutta ne eivät tule toimimaan samalla tavalla"

– Tällaisessa taitekohdassa voi kuluttajana ja kansalaisena miettiä, mikä on se some, jota haluaisin itse käyttää ja minkälaista toimintaa tukea. Julkisen poliittisen keskustelun kulttuuria ei ole samalla tavalla syntynyt muille alustoille, mutta me käyttäjäthän sitä kulttuuria rakennamme, Laaksonen sanoo.