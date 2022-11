Elinkeinoelämän järjestöt syyttävät hyvinvointialueita hankintalain rikkomisesta ja vaativat kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään kilpailutuksetta tehtyjen hankintojen laillisuuden

Sarastialla on yli 280 omistajaa, joiden joukossa on kaupunkeja, kuntia ja hyvinvointialueita. Suuri enemmistö osakkaista omistaa alle prosentin yhtiöstä, elinkeinojärjestöt huomauttavat. Järjestöjen mukaan kyse on valtakunnallisesta rakenteellisesta kilpailuongelmasta, johon on saatava selvyys.