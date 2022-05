Elon Musk vakuuttaa sitoutumistaan Twitterin ostoon – kertoi aiemmin kaupan olevan jäissä

Markkinoilla on herännyt epäilyjä myös Muskin Twitter-suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta. Hän on sanonut haluavansa vähentää Twitterin riippuvuutta mainoksista ja kerätä institutionaalisilta käyttäjiltä maksuja. Palvelulla on nykyisin noin 229 miljoonaa aktiivista käyttäjää, mutta Musk on julistanut haluavansa kasvattaa käyttäjämäärän 600 miljoonaan vuoteen 2025 ja 931 miljoonaan vuoteen 2028 mennessä, kertoo New York Times.